Kırklareli Belediye Başkanı Parkta İncelemelerde Bulundu

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İstasyon Mahallesi'ndeki Temel Reis Çocuk Parkı'nda yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit Babaeski Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çocuk parkında incelemede bulundu.

Bulut, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile birlikte İstasyon Mahallesi'ndeki Temel Reis Çocuk Parkı'nı gezerek yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Parkın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Bulut, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit, incelemede bulundu

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Babaeski Devlet Hastanesinde incelemede bulundu.

Cerit, hastaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hastane yönetimi ve personele başarılar dileyen Cerit, en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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