Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli Babaeski'de ilçe sağlık yöneticileri Cerit başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında ilçe sağlık yöneticileri Babaeski'de toplandı. Toplantıda sağlık hizmetleri ve birinci basamak yatırımları ele alındı; Cerit hizmetleri daha etkin ve ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit başkanlığında ilçe sağlık yöneticileri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde yürütülen sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık yatırımları ve ilçe müdürlüklerinin çalışmaları ele alındı.

Cerit, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Yeni hizmet binalarımız ve güçlenen altyapımızla il genelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini daha etkin ve ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz. Tüm ilçelerimizde koordinasyon içerisinde çalışarak sağlık hizmetlerimizi en üst seviyeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Tabip Odasından Belediye Başkanı Derya Bulut'a ziyaret

Kırklareli Tabip Odası yönetimi, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kırklareli Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Çoban, Genel Sekreter Dr. Hasan Onat, Muhasip Üye Dr. Recep Atilla Aydoğdu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Teoman Durukan ve Dr. Ahmet Hamdi Kocaman yer aldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, ziyaretleri için Tabip Odası heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti

Bir odada kurulup milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı! Doktor olduğunu söyleyip tehdit etti

Kırmızı ışıkta uyuyakaldı, mesleğini söyleyip polisleri tehdit etti
Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye ateşlenen 2 füzeyi engellediğini açıkladı

Kutsal toprakları füzelerle hedef aldılar
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar

31 yıl sonra köylerine dönmek için tek bir istekleri var
Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı

Bir çocuk kavgası nelere yol açtı! 1 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpmek isteyen Prof. Dr. Sadettin Ökten'e saygı dolu karşılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan saygı dolu jest! Elini öpmek isteyince...
Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün

Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

Baro seçiminde dikkat çeken anlar! Konuşma bitti, sloganlar yükseldi