Kirişci: "Sertifikalı tohuma verdiğimiz desteği artırdık"
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Sertifikalı tohuma verdiğimiz desteği artırdık" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (5)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci:
"Sertifikalı tohuma verdiğimiz desteği artırdık"
KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (5)
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel