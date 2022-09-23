Kirişci: "Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz"
Güncel Haberler
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (4)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci:
"Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz"
KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (4)
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Güncel