Kirişci: "Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz" Güncel Haberler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (4) Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması Kirişci: "Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz" KARS - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu (4) Güncel Kaynak: AA / Sagip Sezginer Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kirişci: 'Bir kentin ihtiyaçlarını bu kentte üretmek zorundayız buna kent tarımı diyoruz' - Haberler

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