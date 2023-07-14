Kırıkkale Vali Yardımcısı Şehit Ailesini ve Gaziyi Ziyaret Etti

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesini ve gazi İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde, diğer yetkililer de yer aldı.

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesi ve gazi İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Özen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve beraberindekilerin şehit Yorulmaz'ın babası İsmail Yorulmaz ile bir araya geldiği ziyarette, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Gazi İbrahim Yılmaz ve ailesine de ziyarette bulunan Özen ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi, Vatan İçin Can Verenler Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar da yer aldı.