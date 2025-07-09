Kırıkkale'de Yangın, Otomobile Büyük Hasar Verdi

Kırıkkale'de Yangın, Otomobile Büyük Hasar Verdi
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Kırıkkale'de otluk alanda çıkan yangın, garaja sıçrayarak bir otomobilde büyük çapta hasara neden oldu. Yangın sonrası polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kırıkkale'de otluk alanda başlayıp garaja sıçrayan yangında bir otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi 1625. Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bölgedeki kömürlük ve garaja da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, garajda bulunan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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