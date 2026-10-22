Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de TÜBİTAK destekli bilim şenliği Vali Sarıibrahim'in katılımıyla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de TÜBİTAK destekli bilim şenliği Vali Sarıibrahim'in katılımıyla açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen TÜBİTAK destekli 'Bilimin İzinde Kırıkkale Projesi' kapsamında bilim şenliği düzenlendi. Açılışın ardından Vali Sarıibrahim, Belediye Başkanı Önal ve Milli Eğitim Müdürü Güney atölyeleri gezdi.

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilimin İzinde Kırıkkale Projesi" kapsamında bilim şenliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilimin İzinde Kırıkkale Projesi" bilim şenliği Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yeni Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Şenliğin açılışında konuşan Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, bilimin, yalnızca kitaplarda okunan bilgilerden ibaret olmadığını söyledi.

Bilimin, soru sormak, deney yapmak, sonuçları gözlemlemek ve yeni çözümler geliştirmek olduğunu vurgulayan Güney, çocukların bilimi dinleyen ve izleyen bireyler olarak kalmalarını değil, bilimin doğrudan içinde yer almalarını istediklerini ifade etti.

Kırıkkale'nin sanayi geçmişi ve Kırıkkale Üniversitesinin akademik potansiyeli ile önemli imkanlara sahip olduğunu vurgulayan Güney, şöyle konuştu;

"Bu birikimi eğitimle buluşturmak, şenliğimizin temel hedeflerinden biridir. İstiyoruz ki Kırıkkale'nin üretim tecrübesi, çocuklarımızın bilimsel merakıyla birleşsin, gençlerimiz teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren ve üreten bireyler olma yolunda ilerlesin. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunmak, bu çalışmaların uzun vadeli hedefleri arasındadır. Çocuklarımızın yapay zeka, robotik ve mühendislik gibi alanlarla erken yaşlarda tanışması geleceğin mesleklerine ve teknolojilerine hazırlanması bakımından büyük önem taşımaktadır."

Konuşmanın ardından, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı ve Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi deneysel gösterileri yapıldı.

Şenliğin açılışını gerçekleştiren Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Milli Eğitim Müdürü Güney ve protokol üyeleri daha sonra atölyeleri gezdi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Terörsüz Türkiye'ye desteği nedeniyle istifa etmişti! Fakıbaba, meğer yasaya ret oyu vermiş

Fakıbaba'yı zora sokacak belge! Söyledikleriyle yaptığı çelişti
Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat

Alışveriş yapacaklar dikkat! Taksit sınırları sil baştan değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir

Geçmişin kabusu geri döndü! Beyin devre dışı kalabilir
Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

Dünyanın en büyük havalimanına saldırı bölgenin boşalmasına sebep oldu
Şarj kablosunu sökmeden gaza bastı! Uyaranlara verdiği tepki şaşırttı

Araçtaki detayı fark eden kornaya bastı, kadının tepkisi pes dedirtti
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

'Yetişmez' diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi

"Yetişmez" diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi