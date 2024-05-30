Kırıkkale'de Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Ö'yü sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları A.Ö. ile birlikte kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.