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Kırıkkale'de Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıların sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımlarını tespit etti ve gözaltına aldı. Ele geçirilen silahlarla birlikte zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de sosyal medyada silah teşhiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.İ. ve D.Y'nin sosyal medya hesabından suç unsuru olabileceği değerlendirilen paylaşımda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerle birlikte tüfek, kuru sıkı tabanca, 2 şarjör ve 185 fişek ele geçirdi.

Zanlılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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