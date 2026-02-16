Haberler

Kırıkkale'deki cinayet ve yaralama olayına ilişkin 11 sanık hakim karşısına çıktı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme duruşması tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar T.O.D, A.D. ve İ.D, tutuksuz sanıklar, maktul Arap Sefa Türe'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklardan İ.D. savunmasında, olay sırasında maktul Türe'nin, babası T.O.D'nin üzerine atladığını iddia etti.

Sonra silah sesi duyduğunu öne süren İ.D, "S.S. ve Ö.F.S'nin yaralanmasına ilişkin bir şey görmedim. Sonra yaralanan U.O'yu alarak hastaneye götürdüm, ardından kaçtım. Babamın silah çektiğini bilmiyordum. 2 gün sonra da teslim oldum." dedi.

Tutuklu sanık A.D. ise olayda kendisine saldıran S.S. ve Ö.F.S'ye tabancayla ateş ettiğini belirtti.

Ardından karşı tarafın kendilerine küfürler etmeye başladığını öne süren A.D, "Ö.F.S'ye iki el daha ateş ettim. Ben U.O'yu alıp çıkacaktım, saldırdılar. Maktulün elinde bir cisim vardı ama ne olduğunu görmedim. Sonrasında yaralılara müdahale ettik ve ambulansı aradık. Toplam 6 el ateş ettim ama kaçı isabet etti bilmiyorum. Ben de S.S. ve Ö.F.S'den şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık U.O. da olayda darbedildiğini ve bıçaklandığını anlatarak, şikayetçi olduğunu ifade etti.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından duruşma savcısı ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan S.S. ve Ö.F.S'nin tutuklanmasına, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına ve 6 Mart'ta keşif yapılmasına hükmederek, duruşmayı 23 Mart'a erteledi.

Olay

Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta, 14 Mayıs 2025'te, aralarında husumet bulunan T.O.D, A.D, U.O, İ.D, Ö.Ç. ve Y.Y. ile Arap Sefa Türe, Ö.F.S. ve S.S. arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı.

Kavgada tabancayla vurulan Türe, olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O, Ö.F.S. ve S.S. ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan T.O.D, A.D, U.O, İ.D, Ö.Ç, Y.Y, Ö.F.S, S.S, İ.B, H.G. ve A.B.D'den T.O.D, A.D, U.O. ve İ.D. tutuklanmış, U.O. daha sonra tahliye edilmişti.

