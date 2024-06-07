Kırıkkale'de Şiddetli Rüzgarın Devirdiği Çınar Ağacı Kaldırıldı
Kırıkkale'de akşam saatlerinde yaşanan sağanak ve fırtına sonucunda Büyükşehir Parkı'nda bulunan bir çınar ağacı şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma devrildi. Kırıkkale Belediyesi ekipleri tarafından olay yerine sevk edilen ekipler, devrilen ağacı kesip kamyona yükleyerek kaldırımı temizledi.
Kırıkkale'de şiddetli rüzgarın devirdiği çınar ağacı ekiplerce kaldırıldı.
Kentte akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu.
Büyükşehir Parkı'nda bulunan eksi bir çınar ağacı da şiddetli rüzgarın etkisiyle kaldırıma devrildi.
İhbar üzerine parka Kırıkkale Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, devrilen ağacı kesip kamyona yükleyerek kaldırımı temizledi.