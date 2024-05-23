Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de yapılan siber suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda 8 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 110 kullanıcıyı belirledi ve adli işlem başlattı. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 190 vatandaş bilgilendirildi.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 110 kullanıcıyı tespit etti.
Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 190 vatandaş bilgilendirildi.