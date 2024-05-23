Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 8 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16-22 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 110 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 15 dijital materyali inceleyen ekipler, 9 nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ve müstehcenlik olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 2 etkinlikte, 190 vatandaş bilgilendirildi.