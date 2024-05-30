Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadelede çalışmaları kapsamında 3 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 23-29 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 108 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık ve 2 bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayıyla ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

"SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 5 etkinlikte ise 830 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A. da yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.