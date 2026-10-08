Kırıkkale'de oğlunun ihbarıyla rüşvet soruşturmasında 10 şüpheli gözaltına alındı

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Kırıkkale'de düzenlenen rüşvet operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.S, eğlence mekanı işleten babası E.S'nin usulsüz ve suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunu iddia ederek, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ihbarda bulundu.

Y.S, babası ve çevresindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıklarını, bazı kamu görevlilerine menfaat sağladıklarını, ayrıca iş yerlerinin kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e çıkarılması amacıyla bazı kamu görevlilerine rüşvet verdiğini ileri sürdü.

İddialar üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Y.S'nin yanı sıra eğlence mekanı sahibi babası E.S, işletme müdürü E.Ş. ile C.T. ve T.E gözaltına alındı.

WhatsApp yazışmaları ve para transferleri incelenen şüpheliler ile aralarında irtibat veya mali hareketler bulunduğu tespit edilen Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İ.A, polis memuru M.K, mübaşir H.C, zabıt katibi S.Y. ve çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. de yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Zanlıların oluşturdukları "Patronlar" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalarından, iş yerine yönelik polis uygulamalarından önceden haberdar oldukları, zabıt katibinden davalar hakkında bilgi aldıkları ve eğlence mekanı sahibi E.S. ile bazı kamu görevlileri arasında para transferleri gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kaynak: AA