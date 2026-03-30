Kırıkkale'de şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, minibüs kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

A.B. idaresindeki 71 ACP 047 plakalı minibüs, Ankara- Kırıkkale karayolu kent merkezi girişinde K.Y'nin kullandığı 06 DKT 809 plakalı kamyonla çarpışarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada minibüsteki M.Y.Y, M.Ö, A.S.Y, E.G. ve Ö.F.T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğin aksadığı kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
