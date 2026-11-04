Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, "bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkan sağlanması" suçundan hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, "hırsızlık" ile "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. ve "hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
11 Eylül sözleri olay olmuştu! Şimdi senatör seçildi

Seçimlere damga vuran görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren görüntü! Önündeki yol verdi, o ölüm getiriyordu
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti

Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu

Ağaoğlu'nun Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri tartışma yarattı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler
Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi

Yedi Numara'nın Recep'i yıllar sonra konuştu: Bugün olsa çekilemezdi