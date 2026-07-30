Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı
Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Kırıkkale'de kapalı pazar yerinin çatısından düşen işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'ndeki Cumartesi Kapalı Pazar Yeri'nde çalışma yapacağı bölgeyi kontrol etmek için çatıya çıkan R.C. (51) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan R.C. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA