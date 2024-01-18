Kırıkkale'de İlkokul Öğrencilerine Merhamet ve Yardımseverlik Konuları Anlatıldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencilerine merhamet ve yardımseverlik konuları hakkında bilgi verildi. İlçe Müftülüğü vaizi Hasan Karataş tarafından yapılan anlatımda, öğrencilere değerlerine sahip çıkmaları ve çevreye duyarlı olmaları konuları da aktarıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine "merhamet ve yardımseverlik" konuları hakkında bilgi verildi.
Atatürk İlkokulu'nda "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, İlçe Müftülüğü vaizi Hasan Karataş tarafından öğrencilere merhamet ve yardımseverlik anlatıldı.
Okul müdürü Sebahat Gültekin, Karataş'a teşekkür ederek, proje kapsamında öğrencilerin bilgilendirildiğini ve benzer sosyal etkinliklerin süreceğini söyledi.