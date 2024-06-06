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Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü Etkinliği

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Kırıkkale'de düzenlenen Hemzemin Geçit Farkındalık Günü etkinliğinde, anaokulu öğrencilerine eğitim verildi. TCDD yetkilileri tarafından öğrencilere hemzemin geçit konusunda bilgi verildi ve oyunlar oynandı. Etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Kırıkkale'de "Demiryollarında Hemzemin Geçit Farkındalık Günü" dolayısıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle MKE Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, TCDD yetkilileri tarafından öğrenciler için sınıf içeresinde temsili hemzemin geçit oluşturuldu.

Etkinlikte, görevliler tarafından öğrencilere şarkı ve oyunlar eşliğinde eğitim verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı, kalemlik ve demir yolu müfettişi rozeti dağıtıldı.

TCDD Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyzi Sıvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi 1 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde demiryolu geçen iller ve okullarda bu çalışmayı başlattıklarını belirten Sıvacı, öğrenmenin anaokulu düzeyinde en etkili yaşlar olduğunu dile getirdi.

Bu duyarlılıkla öğrenmelerinin yaşam boyunca etkili olacağını aktaran Sıvacı, "Çocuklarla ailelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde 1 yıl içerisinde yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştık ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde demir yolu geçen 66 ilimizdeki okullara ve çocuklara erişmek istiyoruz. Umarım yaptığımız çalışma bundan sonraki demir yollarıyla ilgili kaza ve olayların en aza indirgenmesinde büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ise hem küçük yaştaki öğrencileri hem de ailelerini bilinçlendirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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