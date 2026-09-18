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Kırıkkale'de görev sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu

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Kırıkkale'de görev sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın görev sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın görev sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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