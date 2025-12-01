Firari hükümlü mutfak dolabında yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri, peşinde oldukları firari hükümlüyü saklandığı yerden çıkarınca büyük şaşkınlık yaşadı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., operasyonla girilen evde öyle bir yere gizlenmişti ki, polisler bile gördüklerine inanamadı. Yapılan aramada firarinin mutfak dolabının içine saklandığı ortaya çıktı.

6 YILDAN FAZLA CEZASI VAR

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan 5 yıl 7 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K.'nin izini sürdü.

Teknik ve fiziki takip sonucu firarinin dayısının evine saklandığı belirlendi. Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren ekipler, detaylı arama sırasında büyük şaşkınlık yaşadı. Çünkü firari T.K., mutfaktaki dolabın içine gizlenmiş halde bulundu.

Gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.