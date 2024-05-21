Kırıkkale'de FETÖ üyesi olan firari yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski uzman çavuş Y.S.B'yi yakaladı.
Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.