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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olan firari yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski uzman çavuş Y.S.B'yi yakaladı.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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