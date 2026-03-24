Kırıkkale'de montajını yaptığı çatıdan düşen işçi öldü
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tuz fabrikasında çatı montajı yapan 48 yaşındaki işçi Ozan T. yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çerikli beldesindeki tuz fabrikasında çalışan Ozan T. (48), çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Delice Devlet Hastanesine kaldırılan Ozan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik