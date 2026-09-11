Haberler

Kırıkkale'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı

Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de bir ortaokuldaki Atatürk büstüne balyoz ile zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir ortaokuldaki Atatürk büstüne balyoz ile zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Namık Kemal Ortaokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verildiği ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, balyoz ile büste zarar veren şüphelinin M.Y.K. olduğunu tespit etti.

Kısa sürede okul çevresinde yakalanan zanlı, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Atatürk büstü, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından okulda muhafaza altına alındı.

Kaynak: AA
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya basını Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar

Dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor! Bir gecede yaşananlara inanamadılar
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi
Şabanoğlu Şaban geri dönüyor: Yeşilçam efsanesi yeniden sete çıkıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi geri dönüyor
İşten çıkarılınca belediye binasını bu kılıçla bastı

Belediye binasını bu kılıçla bastı
74 yaşındaki çiftçi, 2 dönüm arazide ter döküyor! Tek yardımcısı eşeği

2 dönüm arazide durmayan üretim! İşte ardındaki güç
Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
7 çocuklu çiftin ölümünde korkunç gerçek! Otopsi sonrası 2 kişi gözaltında

Önce öldürdüler sonra yaktılar