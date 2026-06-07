Haberler

Kırıkkale'de otomobil, arıza yapan otomobile çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale'de otomobil, arıza yapan otomobile çarptı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde arıza yapan otomobile arkadan çarpan başka bir araç, 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde arıza yapan otomobile, aynı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. G.S. idaresindeki 26 PS 612 plakalı otomobil, arıza yapan A.D. Kontrolündeki 52 ACH 322 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kerkük Valisi Seman Ağa: Aziz milletimiz destek olmasaydı bugün bu başarı olmazdı

Komşuda 102 yıllık hasreti bitiren validen Türkiye'ye övgü dolu sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Yarışa damga vuran görüntü! Görenler dönüp tekrar baktı

Karabük'te bir kişi evinin balkonunda asılı halde bulundu

İkisi de gencecikti! Farklı şehirlerde aynı kahreden son
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Hakan Safi ve Ali Koç, seçime saatler kala bir araya geldi

Seçime saatler kala günlerdir beklenen buluşmayı gerçekleştirdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten

Dünya Kupası'nın en güçlüleri açıklandı! İşte Türkiye'nin sıralaması