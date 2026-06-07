Kırıkkale'de otomobil, arıza yapan otomobile çarptı: 6 yaralı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde arıza yapan otomobile, aynı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keskin ilçesi Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. G.S. idaresindeki 26 PS 612 plakalı otomobil, arıza yapan A.D. Kontrolündeki 52 ACH 322 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı