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Kırıkkale'de 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gece vakti yağma ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "gece vakti yağma" ve "tutuklu veya hükümlünün kaçması" suçlarından hakkında 17 yıl 6 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (33) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardındın cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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