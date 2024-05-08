Kırıkkale'de 112 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 112 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 9 bin 572 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 112 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 112 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-7 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 572 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 112 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.