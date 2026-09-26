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Kırıkkale'de 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan çevre illere sevk edilmek üzere olduğu belirlenen 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Ankara'dan çevre illere sevk edilmek üzere olduğu belirlenen 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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