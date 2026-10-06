Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

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Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da ilaçlama çalışması devam ediyor.

Ekipler, kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA