Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

Kırıkkale Belediyesi kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor.
Kırıkkale'de haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla yaz aylarında olduğu gibi sonbaharda da ilaçlama çalışması devam ediyor.
Ekipler, kent merkezinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.
Kaynak: AA