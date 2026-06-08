Haberler

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, H.C.Y, I.A. ve M.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin yakalanma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bankalar kesenin ağzını açtı! 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredi veren bankalar belli oldu
Hükümet asgari ücretle ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Milyonların beklediği ara zam kararı çıktı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı

İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları üsleri tek tek vurdu
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Sokak ortasındaki cinayetin görgü tanığı o anları anlattı

Katilin sözleri kan dondurdu! Sokakta böyle bağırmış
İsrailli bakana yanıt Yavaş'tan geldi: Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'ne ayar veremez

İsrailli bakanın hadsiz paylaşımına yanıt Mansur Yavaş'tan geldi
İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi