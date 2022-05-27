Kiraladıkları araçlarda hasar oluşturarak haksız kazanç sağlayan 8 kişi yakalandı - Haberler

İstanbul'da kiraladıkları araçlarda hasar oluşturarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 araç kiralama şirketinin, kiralanan araçlarda müşterilere teslim edildikten sonra hasar oluşturduklarını ve provizyon adı altında alınan ücretleri hasarı öne sürerek iade etmediklerini belirlendi.

Polis ekipleri, mevcut yöntemle nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettiği saptanan 10 zanlıdan 8'ini yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi, çek, senet ve sözleşme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise arandığı bildirildi.