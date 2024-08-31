Üye Girişi
Haberler

Kıraç, Gülnar Belediyesi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarında konser verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Kıraç, Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede konser verdi. Akdeniz Mahallesi'ndeki pazar alanında hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı. Etkinlikler kapsamında 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' projesi kapsamında 100 kişiye ücretsiz kask hediye edildi. Konserin ardından Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kıraç'a çiçek takdim etti.

Sanatçı Kıraç, Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede konser verdi.

Akdeniz Mahallesi'ndeki pazar alanında hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Etkinlikler kapsamında "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" projesi kapsamında 100 kişiye ücretsiz kask hediye edildi.

Konserin ardından Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kıraç'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Önge Akdeniz Gülnar Kıraç Sanat Kültür Etkinlik Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

 İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title