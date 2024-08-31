Kıraç, Gülnar Belediyesi'nin 100. yıl dönümü kutlamalarında konser verdi
Sanatçı Kıraç, Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede konser verdi. Akdeniz Mahallesi'ndeki pazar alanında hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi. Konser alanını dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı. Etkinlikler kapsamında 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' projesi kapsamında 100 kişiye ücretsiz kask hediye edildi. Konserin ardından Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kıraç'a çiçek takdim etti.
Sanatçı Kıraç, Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilçede konser verdi.
Akdeniz Mahallesi'ndeki pazar alanında hayranlarıyla buluşan Kıraç, sevilen eserlerini seslendirdi.
Konser alanını dolduran müzikseverler Kıraç'a eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerden büyük alkış aldı.
Etkinlikler kapsamında "Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var" projesi kapsamında 100 kişiye ücretsiz kask hediye edildi.
Konserin ardından Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kıraç'a çiçek takdim etti.