Kilis'te Sıcak Hava Nedeniyle Serinlemek İçin Havuzlar Tercih Ediliyor

Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı kentin işlek caddelerinde sakinlik gözleniyor.

Kent sakinlerinden Mustafa Murat Ekinci, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini ve çok eğlendiğini söyledi.