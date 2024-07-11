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Kilis'te Sıcak Hava Nedeniyle Serinlemek İçin Havuzlar Tercih Ediliyor

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Kilis'te sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle kentin işlek caddelerinde sakinlik gözleniyor. Kent sakinlerinden Mustafa Murat Ekinci, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini ve çok eğlendiğini belirtti.

Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 37 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda, parklarda ve havuzlarda serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı kentin işlek caddelerinde sakinlik gözleniyor.

Kent sakinlerinden Mustafa Murat Ekinci, serinlemek için havuza girmeyi tercih ettiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Murat Ekinci Kilis Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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