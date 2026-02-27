Mukabele geleneği Kilis'teki camilerde sürdürülüyor

Ramazan ayında Kilis'teki camilerde mukabele geleneği devam ediyor.

Kent genelindeki camilerde her gün sabah ve öğle namazı sonrası cami imamı tarafından Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okunuyor.

Mukabeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar dinleyerek veya yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'le okunan ayetlere eşlik ediyor.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namazlarını kılıp dua ettikten sonra camiden ayrılıyor.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, tarihi Hacı Faruk Kayabaş Camisi'nde mukabele geleneğine katıldı.

Bozkurt, AA muhabirine, ramazan ayının asırlık geleneği mukabelenin Kilis'te de devam ettirildiğini söyledi.

Ramazan ayının ibadetle geçirilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, "Mukabele geleneği bizlere Peygamber efendimizden kalmadır. Peygamber efendimiz ve Cebrail aleyhisselam ile ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'i tekrar birbirine okumuşlar. Bu gelenek kıyamete kadar inşallah devam edecektir. Cemaatimizde geleneğe ilgi gösteriyor, camilere gelerek Kuran-ı Kerim bilenler gelip takip ediyor, bilmeyenler de Kuran-ı Kerim dinliyorlar." dedi.