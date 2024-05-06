Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kilis'te, Suriye uyruklu bir kişi eşi ve üç çocuğunu boğarak öldürdükten sonra intihar etti.
Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.
İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.