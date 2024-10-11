Kilis'te Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

Kilis Belediyesince 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin verildiği parktaki programda, çocuklarla çiçek dikimi, boyama gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım, farkındalık oluşturmak için Narin'in isminin verildiği parkta böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür ederek Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

5. sınıf öğrencisi Leyla Yılmaz da etkinlikte çok eğlendiğini, arkadaşlarıyla oyunlar oynadığını belirtti.