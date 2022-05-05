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Kilis'te dolu tarım alanlarına zarar verdi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te dolu tarım alanlarına zarar verdi

Kilis'te dün etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım ürünlerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

KİLİS (AA) - Kilis'te dün etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım ürünlerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ve beraberindeki ekipler, kentte dün etkili olan dolunun ardından çiftçileri ziyaret etti.

Ekipler, Yavuzlu, Bozcayazı, Dölek, Göktaş, Saatli, Güneşli, Kocabeyli, Karaçavuş, Hıcıpoğlu, Süngütepe ve Deliçay köylerinde Antepfıstığı, bağ, zeytin, nohut, mercimek, badem, kişniş, çörek otu ve tahıl alanlarında incelemelerde bulundu.

Çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kökçüoğlu, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ve hasar tespitleri yapıldıktan sonra raporların bakanlığa gönderileceğini belirtti.

Çiftçileri bilgilendirerek tarım sigortasının önemini anlatan Kökçüoğlu, dolu zararında sigorta poliçe bedelinin yüzde 50'sinin, don zararında ise yüzde 66'sının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Mehmet Nuri, Yavuzlu, Kilis, Tarım, Güncel, Haberler

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