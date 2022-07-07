Kilis'te çifçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı - Haberler

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Kilis'te çifçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te çifçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Kilis'te 228 çiftçiye 456 torba silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Kilis'te 228 çiftçiye 456 torba silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Silajlık Mısır Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında yüzde 75'i Kilis Valiliği tarafından finanse edilen silajlık mısır tohumları üreticilere törenle dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesindeki dağıtım töreninde, kentteki mera alanlarının kaba yem ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığını belirterek, bu nedenle silajlık mısırın faydalı olacağını düşündüklerini söyledi.

Projeye talebin fazla olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Projenin yüzde 25'i çiftçi katkı payı, yüzde 75'i de valiliğimiz tarafından finanse edilen bu projenin öncelikli olarak ilimiz hayvancılığının geliştirilmesinde ciddi bir katkısının olacağını düşünüyoruz." dedi.

Dünyanın gıda krizi yaşadığını aktaran Kökçüoğlu, bu sorundan en az etkilenen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini, bunu en aza indirebilmenin yolunun da üretimden geçtiğini kaydetti.

Devletin üreticilerin yanında olduğunu dile getiren Kökçüoğlu, hayvansal ve bitkisel üretimde çiftçilere destek olacaklarını ifade etti.

Kökçüoğlu, önceliklerinin buğday, arpa, mısır ve pirinç gibi stratejik ürünler üretmenin olduğunu sözlerine ekledi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Valiliği Kilis Mısır Güncel Haberler

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