Kilis Elbeyli'de kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu drone destekli aramayla bulundu

Kilis Elbeyli'de kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu drone destekli aramayla bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Selmincik köyünde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaybolduğunun fark edilmesi üzerine jandarma ekiplerince drone destekli aramayla bulundu. Otizm hastası küçük kız, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde kaybolan E.C.U. (6) adlı kız çocuğu, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlçeye bağlı Selmincik köyünce yaşayan E.C.U.'nun kaybolduğunu fark eden yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede drone destekli arama çalışması başlatan ekipler otizm hastası E.C.U.'yu köye yakın bir bölgede buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük kız ailesine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı