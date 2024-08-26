Kilis Belediyesi Kent Lokantası Açılışını Gerçekleştirdi

Kilis Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası hizmete girdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyete başlayan lokantanın açılışına katılan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere, bu çalışmayı hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Bilecen, "İlk kent lokantamızı çok şükür burada açmış bulunuyoruz. Söz vermiştik, sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Belediye olarak uzun zamandır kullanılmayan tesisleri halkımızın hizmetine tekrar açıyoruz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışa CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ile Hasan Öztürkmen, CHP Kilis İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu ile vatandaşlar katıldı.