Üye Girişi
Haberler

Kilis Belediyesi Camileri Ramazan Ayına Hazırlıyor

Güncelleme:

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki 57 cami ve 6 mescitte başlatılan temizlik çalışmaları, ramazan ayına kadar devam edecek. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması için camilerin halıları yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Kilis Belediyesi, temizlik çalışması başlattığı camileri ramazan ayına hazırlıyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki 57 cami ve 6 mescitte başlatılan temizlik çalışmaları, ramazan ayına kadar devam edecek.

Vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması için camilerin halıları yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor.

Temizlik çalışmalarının yapıldığı Hacı Ömer Faruk Kayabaş Cami'sini ziyaret eden Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, geçmiş yıllarda yapılan camilerin temizliğini bu yıl da devam ettireceklerini söyledi.

Ramazan ayı başlamadan tüm camilerin temizliğinin yapılacağını kaydeden Ramazan, "Depremde hasar gören ve kapalı olan camiler hariç kent merkezindeki 57 cami ile 6 mescidin temizliğinin bitirilerek vatandaşların ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması sağlanacak." dedi.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt da camilerin temizlenerek halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kaç yaşında, nereli? İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title