Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Uyardım, Göz Göre Göre Soyacaklar Sizi Dedim. Unutulmasın Ki Bir Gün Devran Döner. Küçük Yatırımcıyı Korumayan...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yapılan manipülasyonlara ilişkin 18 Kasım 2022 tarihinde yaptığı bir sosyal medya mesajını alıntıladı.

Kılıçdaroğlu, bu tarihte; "Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü mesajı ise şöyle:

"Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!"