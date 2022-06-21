Kılıçdaroğlu: "Özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi olmaz"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Salondaki partililer
TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (3)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel