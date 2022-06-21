Kılıçdaroğlu: "Özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi olmaz" CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Salondaki partililer TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (3) AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu: 'Özgür medyanın olmadığı yerde demokrasi olmaz' - Haberler

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