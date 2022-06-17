Kılıçdaroğlu: Çiftçiyi Desteklemeyen Ülke Batar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinden ayrılmadan önce bir kahvehanede çay içti. Bir köylü, Kılıçdaroğlu'na, "Yıllardır ben bu köydeyim. 30 sene sanayicilik yaptım, geldim bu köyde üretim yapıyorum. Ama ürete, ürete, ürete battık" dedi. Kılıçdaroğlu da köylüye, "Çiftçiyi desteklemeyen ülke batar" diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, "84 milyonun karnını kim doyuracak? Bunlar gidince destek olacak. Tarım Kanunu var; 'Her yıl çiftçiye yüzde 1 oranda destek vereceksin' diyor. Vereceksin, kanun bu. Kanun uygulanmıyor" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilerle buluştu. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i ziyaret etti. Ziyaretinin ardından bir kahvehanede çay içen Kılıçdaroğlu, köylülerle sohbet etti.

Bir köylü, Kılıçdaroğlu'na, "1 milyar 600 (bin 600'ü kastediyor) liraya doluyor mazot. Kontağa basamaz olduk. Buna çare bulmanız lazım" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Şehirde arabası olmayan belediye otobüsüne biner gider. Arabaya benzin koymaz. Ama köyde öyle değil. Mecburen tarlayı sürecek, başka çaresi yok. Dolayısıyla bu fiyatla sürmez, yürümez. Kırmızı mazot uygulaması getireceğiz" diye konuştu.

"DEMOKRASİMİZİ DEMOKRATİK YOLLARLA TAÇLANDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu 'Dertlerimizi dile getirdiniz, dinlediniz, sağ olun' diyen bir başka köylüye ise "Demokrasimizi demokrasiyle, demokratik yollarla taçlandıracağız. Baskıcı yönetime son vereceğiz. Sandığa gideceğiz, oy vereceğiz. Her birimizin tek tek görevi var. Vatanımızı seviyorsak, bayrağımızı seviyorsak sandığa gitmeliyiz. Vicdanımızın sesini dinleyip oylarımızı kullanarak baskıcı yönetime 'hayır' demeliyiz" diye karşılık verdi.

"TARIM KANUNU UYGULANMIYOR"

Bir diğer köylü ise "Kaymakamın hiçbir yere ziyaret ettiği yok. Hiçbir şey yaptığı yok. Yıllardır ben bu köydeyim. 30 sene sanayicilik yaptım, geldim bu köyde üretim yapıyorum. Üretiyorum. Ama ürete, ürete, ürete battık" diye konuştu. Köylüye "Çiftçiyi desteklemeyen ülke batar" diye yanıt veren Kılıçdaroğlu, "84 milyonun karnını kim doyuracak? Bunlar gidince destek olacak. Tarım Kanunu var; 'Her yıl çiftçiye yüzde 1 oranda destek vereceksin' diyor. Vereceksin, kanun bu. Kanun uygulanmıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, fiyat artışlarına ilişkin de "Köylü fiyatları nasıl artırsın? Gübre belli, ilaç belli, mazot belli" dedi.

ANKA / Güncel