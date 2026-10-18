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KİK Genel Sekreteri Budeyvi, Husi saldırılarını kınadı, Hürmüz uyarısı yaptı

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KİK Genel Sekreteri Budeyvi, Husilerin Suudi Arabistan saldırılarını kınadı; İran'ın Hürmüz uygulamalarının ticaret ve enerji tedarikini tehdit ettiği uyarısında bulundu. Budeyvi, şubat ayından beri Körfez ülkelerindeki tesislerin 7 bin balistik füzeyle hedef alındığını söyledi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uygulamalarının uluslararası ticareti ve enerji tedarikini tehdit ettiği uyarısında bulundu.

KİK 168. Bakanlar Kurulu Toplantısı, Bahreyn'in başkenti Manama'da başladı.

Zirvede konuşan KİK Genel Sekreteri Budeyvi, şubat ayından bu yana Körfez ülkelerindeki tesislerin 7 bin balistik füzeyle hedef alındığını söyledi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınayan Budeyvi, "Husilerin menfur saldırıları, kasıtlı suç eylemleri teşkil ediyor." dedi.

Budeyvi, saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun kararlı bir tutum sergileyerek harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uygulamalarının uluslararası ticareti ve enerji tedarikini tehdit ettiğini belirten Budeyvi, Tahran yönetimine uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uyma çağrısı yaptı.

Budeyvi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin ve güvenli geçişin garanti altına alınması gerektiğini kaydetti.

KİK ülkelerinin liderlerinin ortak Körfez projelerinin hayata geçirilmesinin hızlandırılması yönünde talimat verdiğini aktaran Budeyvi, Körfez bütünleşmesini güçlendirmeye yönelik bu talimatların uygulanmasını takip ettiklerini söyledi.

Budeyvi, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ile su ve elektrik şebekeleri arasında bağlantı kurulmasına yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Stratejik depolama projelerine de değinen Budeyvi, bu projelerle Körfez ülkelerinin krizlere hazırlık düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Budeyvi ayrıca, "Suriye'nin egemenliğine, topraklarının bütünlüğüne vurgu yapıyor, güvenliği ve istikrarı için yapılan çabalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan'ın güvenliği, KİK'in güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır"

Toplantıya başkanlık eden Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ise, KİK ülkelerinin güvenliğinin uluslararası güvenliğin temel dayanaklarından biri olduğunu söyledi.

Zeyyani, Husilerin Suudi Arabistan'da sivillere yönelik devam eden saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını belirten Zeyyani, Riyad yönetiminin meşru müdafaa kapsamında alacağı tedbirleri desteklediklerini vurgulayarak, "Suudi Arabistan'ın güvenliği, KİK'in güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır." dedi.

Zeyyani ayrıca Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı'nda seyrüseferin engellenmesini de kınadı.

Umman ve Katar'ın ABD-İran savaşını sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarını desteklediklerini dile getiren Zeyyani, Körfez ülkelerinin güvenliklerini ilgilendiren her türlü müzakereye dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Zeyyani son olarak "Filistin devletinin kurulmasını garanti eden kapsamlı bir çözüme ulaşmanın gerekliliğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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