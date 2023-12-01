Üye Girişi
Haberler

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, asıl engelliliğin özel durumu olan insanlara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engeller olduğunu belirtti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, asıl engelliliğin özel durumu olan insanlara karşı sergilenen duyarsızlık hali ve düşüncedeki engeller olduğunu belirtti.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günde engelli vatandaşlara yönelik farkındalığın ve bilincin artması gerektiğini söyledi. Odakır, çeşitli nedenlerle engeli olan insanların hayatın her alanında hayatlarını kolaylaştırmak gerektiğini belirtti.

"Hep birlikte engelleri kaldırmalıyız"

Başkan Odakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımızı bir kez daha hatırlıyoruz. Bu özel insanlarımızın sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları kolaylaştırmayı bir vazife olarak görmeliyiz. Onların gören gözü, duyan kulağı, destekçisi olmalıyız. Kullandığımız dile, davranışlarımıza dikkat etmeli kuyumcu hassasiyetiyle özel insanlarımızı incitmeden, üzmeden yanlarında olmalı hayata daha fazla katmalıyız. Bütün bunlar insani, toplumsal görevlerimizdir. Çalışma hayatında, sosyal hayatta, eğitimde aklımıza gelen hayatın her alanında özel vatandaşlarımız engellerini engel olarak görmeyip üstün başarılara imza atmaktadırlar. Bu noktada her an engelli olabilecek bizler, engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak bir yaklaşım sergilemeliyiz. Hep birlikte önlerine çıkacak engelleri kaldırmalı, dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın, engelli esnaf ev sanatkarlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dünya Engelliler Günü Aralık Engelliler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title