Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler sahiplendirildi

ARALIK, IĞDIR (DHA) - SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kesilmekten kurtarılan, bakımları ve tedavileri yapılan 60 at ve eşek sahiplendirildi.

Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde, geçen yıl Aralık ayında, nehir kenarında bir grubun at keseceği bilgisi üzerine jandarma baskını düzenlendi. Engin H., farklı illerden satın aldığı ve TIR ile ilçeye getirdiği atları, ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini söyledi. Jandarmanın yaptığı aramada bıçak, masat, poşet, el kantarı, ilaç, enjektör ve demir askı bulundu. Engin H. ve yanında bulunan akrabaları, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. 39 at, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yediemine alındı.

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