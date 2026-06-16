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Edirne'de gıda tankeri ile servis aracı çarpıştı, 12 kişi yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde sıvı yağ taşıyan gıda tankeri ile servis aracının çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde sıvı yağ taşıyan gıda tankeri ile servis aracının çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 22 AEA 467 plakalı tanker ile 34 NRR 549 plakalı servis aracı, Bahçeköy mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Çakıcı
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