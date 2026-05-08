Motosikletle kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi ve İlyas Bey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Rasim Ergene Caddesi üzerinden çarşı merkezi yönüne giden M.C.D. (21) yönetimindeki 34 NUT 848 plakalı motosiklet, İlyas Bey Caddesi kesişiminde İ.D. (50) idaresindeki 06 EKY 784 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.C.D. ve arkasında oturan arkadaşı Ö.Ü. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı