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Kerküklü Arapların Serbest Bırakılması Süreci Başladı

Kerküklü Arapların Serbest Bırakılması Süreci Başladı
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Irak'ın Kerkük kentinden 2003-2017 yılları arasında IKBY'ye ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından alıkonulan Kerküklü Arap vatandaşların bir kısmı serbest bırakıldı. Arap Milletvekili Vasfi el-Asi, serbest bırakılma sürecinin devam edeceğini belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinden 2003-2017 yıllarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait Peşmerge ve "Asayiş" olarak bilinen emniyet güçleri tarafından yargı kararı olmadan alıkonularak Süleymaniye'ye götürülen binlerce Kerküklü Arap vatandaşın bir kısmı serbest bırakıldı.

Arap Milletvekili Vasfi el-Asi, Kerkük'te basına mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllar önce Kerkük'ten alıkonulup Süleymaniye kentinde yargı süreçleri başlatılmadan hapishanelerde tutulan Kerküklü Arapların bir kısmının serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest bırakılan söz konusu kişilerin, yargı süreçlerinin Kerkük'te devam edeceğini aktaran Asi, serbest bırakılanların sayısı hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Binlerce Kerküklü Arap vatandaşın 2003-2017 yıllarında IKBY'e ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından alıkonulduğunu hatırlatan Asi, alıkonulanların tamamının serbest bırakılıp Kerkük'e getirilene kadar sürecin devam edeceğini ve bu dosyanın kapanmayacağını ifade etti.

Süleymaniye'den sonra Erbil'den de aynı tutumu ve adımı beklediklerini aktaran Asi, Erbil'de alıkonulanların da serbest bırakılacaklarına inandıklarını belirtti.

Babası, kardeşi ve iki kuzeninden yıllardır haber alamadığını söyleyen Said Faysal, "Yıllar önce alıkonulan yakınlarımın bugün serbest bırakılanların arasında olmasını çok ümit ediyoruz." dedi.

Kardeşinin 2015'ten bu yana alıkonulduğunu ve onun akıbeti hakkında hiçbir bilgileri olmadığını bildiren Hatem İbrahim de kardeşi ve tüm alıkonulanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Kürt siyasi partilerin özellikle 2003-2017 yıllarında Kerkük'ü tek taraflı yönettiği dönemde binlerce Kerküklü Arap vatandaşı, IKBY'ye ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından yargı kararı olmadan alıkonularak Süleymaniye ve Erbil kentlerine götürülerek yargı süreçleri başlatılmadan hapsedilmişti.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel
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